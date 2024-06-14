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حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، موعد مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2023- 2024، بإقامتها خلال شهر أغسطس المقبل.

وتقام المواجهات المؤجلة من دور الـ32 لكأس مصر، خلال شهر يوليو المقبل، حيث يلعب بيراميدز أمام النصر 15 يوليو، بينما يواجه الزمالك فريق بروكسي 18 يوليو، ويلتقي الأهلي أمام الألمونيوم 19 يوليو.

اتحاد الكرة كان قد أعلن تأجيل مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز بدور الـ32 من كأس مصر، بسبب استدعاء اللاعبين الدوليين لمعسكر منتخب مصر بشهر يونيو الجاري والتي شهدت خوض الفراعنة مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتغلب المنتخب الوطني في مشواره بتصفيات المونديال بشهر يونيو على بوركينا فاسو 2-1، وتعادل مع غينيا بيساو 1-1، ليواصل تربعه على قمة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

واستطاع 12 فريقًا حجز مقعده بدور الـ16 لبطولة كأس مصر.. بتأهل إنبي وسيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر وزد والترسانة وسموحة والبنك الأهلي والمصري والإسماعيلي والجونة وطلائع الجيش وأبو قير للأسمدة.

في المقابل ودع 13 فريقًا منافسات كأس مصر من دور الـ32 وهم فرق الاتحاد السكندري والمقاولون وبلدية المحلة والداخلية وبتروجت والقناة وجمهورية شبين وبورفؤاد ولافيينا ومكادي وبترول أسيوط والنجوم والواسطي منافسات كأس مصر من دور الـ 32.

مواجهات دور الـ16 لكأس مصر تجمع المصري × البنك الأهلي، والإسماعيلي × سموحة، سيراميكا كليوباترا × زد، إنبي× مودرن فيوتشر، الجونة × الترسانة.

وينتظر فاركو الفائز من مواجهة الأهلي والألمونيوم، بينما ينتظر طلائع الجيش الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي.