بوتين يصف اتفاق مجموعة السبع بشأن الأصول الروسية المجمدة بـ«السرقة» ويتعهد بالانتقام

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انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقا من جانب قادة مجموعة السبع لاستخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة في مساعدة أوكرانيا ووصف الأمر بـ"السرقة" وتعهد بالانتقام.

وقال إن القوى الغربية ما زالت تحاول "وضع أساس قانوني على الأقل" للقرار الذي اتخذته أمس الخميس.

وأضاف في خطاب ألقاه بوزارة الخارجية بموسكو "ولكن رغم كل اللغط، السرقة سوف تظل سرقة. ولكن لن تمر دون عقاب"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وبدأت قمة مجموعة السبع أمس الخميس، في جنوب إيطاليا بصفقة لإقراض أوكرانيا 50 مليار دولار من فوائد الأصول الروسية المجمدة. وتعمل المجموعة على اتاحة الأموال لأوكرانيا بحلول نهاية العام.

وقالت الحكومة الأمريكية إنه جرى تجميد نحو 280 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي في الدول الغربية بسبب العقوبات المفروضة منذ الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا قبل أكثر من عامين.

يشار إلى أن الجزء الأكبر من الأموال موجود داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تستخدم أوكرانيا التي مزقتها الحرب الأموال لتعزيز دفاعها العسكري ضد روسيا، وتمويل إعادة إعمار البنية التحتية بها وتمويل ميزانيتها.