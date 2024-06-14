مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: أؤيد إتاحة المستشفيات للقطاع الخاص لكن بشروط

قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، إنّه يؤيد فكرة إتاحة المستشفيات للقطاع الخاص لكن بشروط معينة حتى لا يكون المواطن فريسة لإدارة هذه المستشفيات.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «نظرة» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء الجمعة، إنه لابد من تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، عند إتاحة المستشفيات للقطاع الخاص، حتى يحصل المريض على خدمة مميزة وبأسعار معقولة.

وتابع: «هناك مبادرات كثيرة من للحماية الاجتماعية، كما أن مبادرة حياة كريمة قائمة على التمكين، حيث يتم إنشاء بنية تحتية تخدم المواطنين، بالإضافة إلى إنشاء المستشفيات والمدارس التي تعود بالنفع على أهالينا».

وأوضح أن كل مواطن يستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة لابد أن يدفع ضريبة، أن كل شخص يمتنع عن دفع الضرائب لابد من معاقبته.