اتصالات بين الإمارات وقطر وعمان وفرنسا وبريطانيا لبحث خفض التصعيد بالمنطقة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصالات هاتفية يوم الجمعة مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي آخر المستجدات في المنطقة، في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له إيران.

وقالت وكالة أنباء الإمارات يوم الجمعة إن الاتصالات "تناولت تداعيات هذه التطورات على أمن واستقرار المنطقة، والسلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى سبل تعزيز الجهود المبذولة لخفض التصعيد، وتبني الحلول الدبلوماسية والحوار لحل الأزمات".