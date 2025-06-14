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رصد مواطن أردني في محافظة العقبة لحظة إسقاط سلاح الجو الملكي الأردني – الجيش العربي، لطائرة مسيّرة اخترقت الأجواء الأردنية، اليوم السبت.

وبحسب موقع «خبرني» الأردني، يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لحماية سيادة الأجواء الأردنية والتعامل مع أي تهديد محتمل، ضمن أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

وأكد مصدر عسكري أردني، الجمعة، أن سلاح الجو الملكي الأردني ينفذ في هذه الأثناء دوريات وطلعات جوية في سماء المملكة لحماية مجالها الجوي.

وصرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، أن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضتا صباح الجمعة، عددا من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.

وبحسب ما نشرته وكالة «بترا»، أوضح المصدر أن طائرات سلاح الجو الملكي تعمل وفق درجة عالية من الجاهزية لحماية سماء المملكة الأردنية الهاشمية والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وأضاف أن عملية الاعتراض جاءت استجابة لتقديرات عسكرية بحتمية سقوط صواريخ وطائرات مسيرة في الأراضي الأردنية، ومنها مناطق مأهولة بالسكان؛ ما قد يتسبب بخسائر.