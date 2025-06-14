مسئول إيراني: الهجمات ضد إسرائيل ستتواصل بوتيرة متصاعدة

أكد مسئول إيراني أن الهجمات ضد إسرائيل ستتواصل بوتيرة متصاعدة، مشدداً على أن طهران تعتبر من حقها المشروع الرد على العدوان الذي وقع فجر الجمعة.

وفي تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال المسئول – دون كشف هويته -، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تقدم دعماً لإسرائيل".

وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تنتشر قواتها في دول جنوب الخليج العربي والعراق والأردن، "ليست الوحيدة، ففرنسا وألمانيا لديهما أيضاً قوات متمركزة في الأردن، كما شاركت قوات بريطانية انطلقت من قبرص في عمليتي "الوعد الصادق 1 و2" دعماً للكيان الصهيوني".

وجدد المسئول الإيراني التأكيد على أن "طهران ترى من حقها المشروع الرد على العدوان الإسرائيلي فجر 13 يونيو، وأن وتيرة الهجمات ضد الكيان الصهيوني ستتسارع".