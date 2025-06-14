وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد خامنئي ويتوعد بإحراق طهران

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المرشد الإيراني علي خامنئي، بإحراق طهران إذا استمرت في إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، صباح السبت، جاء ذلك في تصريحات لكاتس، عقب جلسة لتقييم الوضع مع رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس الموساد ديدي برنياع، وقيادة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف: «الإيرانيون، وخاصةً سكان طهران، سيدفعون ثمنًا باهظًا للضرر الإجرامي الذي لحق بالمواطنين الإسرائيليين. إذا استمر خامنئي في إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فستحترق طهران».

ودخل تبادل الضربات بين الجيشين الإسرائيلي والإيراني يومه الثاني، السبت، مع توجيه إيران ضربات بصواريخ وطائرات مسيرة إلى مواقع في إسرائيل.

وأفادت وكالة «تسنيم» بأن عددا من الطائرات الانتحارية من طراز «آرش» التابعة للجيش الإيراني تمكنت من إصابة أهداف محددة في عمق الأراضي المحتلة وتدميرها بالكامل.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن إيران أطلقت أكثر من 100 صاروخ نحو الأراضي الإسرائيلية، ثم أُطلقت دفعة أخرى بعد ذلك بوقت قصير.

وبحسب وسائل الإعلام، أدى الدمار إلى احتجاز العديد من السكان في الموقع، كما لحق دمار كبير بمواقع أخرى، وتم إخلاء عشرات السكان، حيث تعمل البلدية على نقلهم إلى مراكز إيواء.