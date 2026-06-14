أجرى الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة الشرقية، شملت لجان معهد سالم مشهور ومعهد متولي خشبة، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وتابع رئيس المنطقة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للقسم الأدبي، وتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير اللجان.

كما استمع إلى آراء الطلاب حول مستوى الامتحان، موجها بضرورة توفير الهدوء والانضباط داخل اللجان بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

ووجه رئيس الإدارة المركزية عددا من التعليمات لرؤساء اللجان والملاحظين، تضمنت ضرورة التصدي بحسم لكل أشكال الغش أو محاولات الإخلال بنظام الامتحانات، مع منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء للطلاب أو العاملين.

وشدد على تفعيل دور غرفة العمليات المركزية بالمنطقة على مدار الساعة، وربطها بلجان الامتحانات بالمحافظة، للتعامل الفوري مع أي عقبات أو مستجدات طارئة، بما يضمن تذليلها والحفاظ على مصلحة الطلاب.

وفي ختام الجولة، أعرب الدكتور السيد أحمد الجنيدي عن تقديره للجهود المبذولة من رؤساء اللجان والملاحظين ورجال الأمن وجميع المشاركين في منظومة الامتحانات، لدورهم في منع التكدسات وتوفير المناخ المناسب الذي يتيح للطلاب أداء الامتحانات في هدوء واستقرار، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وحصد أعلى الدرجات.