اعتمد الدكتور مصطفى نجيب محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 1447 هجرية – 2026، بحضور هيثم خلف مرزوق، مدير عام الإدارة العامة للخدمات ورعاية الطلاب بالمنطقة.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء، إن نسبة النجاح العامة بالشهادة الابتدائية بلغت 93.87%، بواقع 90.98% للبنين مبصر، و94.98% للفتيات مبصر، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الابتدائية بلغ 577 طالبًا وطالبة، تخلف عن حضور الامتحانات طالبان، وحضر 575 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 50% 534 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب الحاصلين على أقل من 50% بلغ 41 طالبًا وطالبة.

وقدم رئيس الإدارة التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، موجهًا الشكر إلى وليد محمود خليل، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، ولجميع العاملين بالكنترولات، تقديرًا لجهودهم المخلصة في إنجاز الأعمال بدقة وانضباط.

وكانت منطقة جنوب سيناء الأزهرية قد أعلنت أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 1447 هجرية – 2026 ميلادية.

وحصلت على المركز الأول الطالبة ريتاج عبد الرؤوف محمد، بمعهد طور سيناء الابتدائي، بمجموع 700 درجة، بنسبة 100%، فيما حصل على المركز الثاني الطالب ياسين إبراهيم السماحي، بمعهد طور سيناء الابتدائي، بمجموع 699.5 درجة، بنسبة 99.92%، والمركز الثاني مكرر الطالب مالك عبد الله حلمي، بمعهد طور سيناء النموذجي، بالمجموع نفسه.

كما حصلت على المركز الثالث الطالبة شروق محمد فريد رفاعي، بمعهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 699 درجة، بنسبة 99.85%، وحصل على المركز الرابع الطالب عبد الله محمد مسعد، بمعهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 698.5 درجة، بنسبة 99.78%، وحصلت الطالبة وسم محمد عبد الحليم، بمعهد طور سيناء الابتدائي، على المركز الرابع مكرر بالمجموع نفسه.

فيما حصلت على المركز الخامس الطالبة نورسين أحمد عبد العزيز، بمعهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 697 درجة، بنسبة 99.52%، وحصل على المركز الخامس الطالب آدم أمجد معروف، بمعهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 695.5 درجة، بنسبة 99.25%.

وحصلت الطالبة ياسمينا سامح إبراهيم، بمعهد طور سيناء النموذجي، على المركز السادس مكرر بمجموع 695.5 درجة، بنسبة 99.25%، كما حصلت الطالبة فريدة محمد ذكي، بمعهد طور سيناء النموذجي، على المركز السادس مكرر بالمجموع نفسه.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية التابع للأزهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026، بعد اعتمادها من الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف.

وللتعرف على النتيجة عبر الرابط:

https://natiga.azhar.eg