الرئيس التنفيذى لـ «جوميا»: نستهدف التوسع فى طرق الدفع والتحصيل وتقديم أسعار تنافسية

قال المهندس هشام صفوت الرئيس التنفيذى لشركة جوميا مصر إن شركته نجحت فى بناء جسور من الثقة مع عملائها فى مصر، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء الجدد والحاليين بأسعار تنافسية وجودة عالية.

وأضاف صفوت على هامش احتفال جوميا بمرور 7 سنوات على تواجدها فى السوق المصرية ان شركته تسعى فى عامها الجديد من خلال منصتها الإلكترونية أن تتوسع فى طرق الدفع والتحصيل وتخفيف العبء على العملاء وتقديم أفضل وسائل الراحة والأمان من خلال التسوق عبر الانترنت.

وأكد أن شركته حققت نجاحات العام الماضى تعتبر بداية فى زيادة عدد زوار وعملاء منصة جوميا، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى حجم تنزيلات العملاء لتطبيق جوميا على الهواتف الذكية واصفا نجاح الشركة الذى حققته منذ تأسيسها فى مصر بأنه نجاح فوق العادة حيث يعود فيه الفضل إلى الجميع بداية من العملاء مرورا بالموظفين وصولا إلى شبكة الموردين عبر منصة جوميا الذين بلغت أعدادهم الآلاف.

وتسعى جوميا لتسهيل إمكانيات التسوق والشراء عبر الإنترنت والذى يساهم فى نمو التجارة الإلكترونية فى مصر وزيادة نسبتها مقارنة بالتجارة التقليدية وإتاحة فرص أكبر للاختيار والمقارنة بين المنتجات والأسعار. وتحقق المنصات الإلكترونية التى تتصدرها جوميا زيادة كبيرة فى المبيعات لديها من خلال شركاء النجاح من الشركات العارضة عبر منصة جوميا التى تعمل على نجاح عملية التسوق لدى جميع المستهلكين، مع سهولة توصيل المنتجات فى أى مكان على مستوى الجمهورية من خلال دعم الخطط الترويجية والتسويقية للمنتجات المصرية.