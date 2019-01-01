«فار» يحرم تونس من ركلة جزاء مصيرية أمام السنغال

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ألغى الأثيوبي باملاك تاسيمبا حكم مباراة تونس والسنغال، ركلة جزاء لمنتخب نسور قرطاج، في المباراة التي تجمع المنتخبين في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء في البداية، بعدما لمست الكرة يد مدافع السنغال داخل منطقة الجزاء، إلا أنه عاد مرة أخرى إلى تقنية الفيديو المساعد «فار» ليلغي الركلة الحاسمة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني الإضافي.

وانتهت المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي واتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية، واستطاع المنتخب السنغالي تسجيل هدف التقدم في المباراة.