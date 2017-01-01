«تنمية الصادرات» يتعاون مع بنك باريبا لدعم القطاع الزراعى

كشف البنك المصرى لتنمية الصادرات عن قيامه بتطوير منتجات تمويلية جديدة لدعم القطاع الزراعى بالتعاون مع بنك باريبا، بولندا، وذلك ضمن المشروع القومى لدعم تمويل المشروعات الزراعية الصغيرة SASME بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمعهد المصرفى المصرى.

ويهدف ذلك التعاون إلى الوقوف على أسس الإجراءات والبرامج ومنتجات التمويل الزراعى للمشروعات الصغيرة لصغار المزارعين، واضعًا فى الاعتبار مفهوم سلاسل القيمة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

ويسعى البنك المصرى لتنمية الصادرات لتقديم باقة خدمات متميزة تدعم القطاع الزراعي؛ لرفع كفاءته لزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية.

وعلى جانب آخر قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن البنك يستهدف التوسع فى نشاط التجزئة المصرفية بصورة كاملة من خلال شبكة فروع البنك، واستحداث المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة التى تلبى رغبات العملاء وزيادة حصة البنك من القطاع العائلى، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية بزيادة شبكة فروع البنك مع تطوير شبكة الصرافة الآلية.

واضافت أن مصرفها وضع خطط طموح للتوسع فى مجال التجزئة المصرفية خلال العام الجارى 2019، ضمن استراتيجية البنك الخماسية التى بدأها البنك خلال العام المالى 2017ــ2018، وتغطى 6 محاور.

وأكدت أن البنك يسعى لإصدار العديد من المنتجات خلال الفترة المقبلة، مثل تمويل السيارات والتمويل العقارى، بجانب المنتجات الرقمية، لدعم خطط الدولة فى الشمول المالى.

وأوضحت أن البنك يعمل على تهيئة البيئة المناسبة للتوسع فى المجال عبر تنمية المهارات الخاصة بالعاملين فى البنك، وجذب مهارات جديدة من الخارج.

وأكدت أن البنك أنهى استعداداته لطرح بطاقة ميزة، بعدما أتم عملية الربط الفنى بين شبكة الصراف الآلى الخاصة بالبنك، وشركة بنوك مصر، وتنفيذ الاختبارات المطلوبة، ما ترتب عليه قبول بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» على شبكة الصراف الآلى الخاصة بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، كما سيتوسع البنك أيضا فى إضافة العديد من الخصائص على بطاقات الائتمان الخاصة به.

وأشارت إلى أن قطاع التجزئة المصرفية حقق معدل نمو قوى فى الربع الأول من العام الجارى نتيجة توسع معظم البنوك فى هذا المجال؛ نظرا لأنها تدرّ عائدا جيدا، وتدعم خطط الدولة فى الشمول المالى، وزيادة قاعدة العملاء، بجانب انخفاض أسعار الفائدة الذى شجع العملاء على التوسع فى الاقتراض من البنوك.

وأضافت أن استراتيجية البنك الخماسية والتى تم وضعها عام 2017 تقوم على عدة محاور أبرزها تنمية الاعمال وجذب شريحة جديدة من العملاء بجانب التوسع فى تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التوسع بقوة لقطاع التجزئة لاستقطاب ودائع يتم توظيفها للمصدرين بهدف توفير السيولة وتقديم خدمة متكاملة للمصدرين، وتقديم جميع الخدمات الاستشارية للمصدرين.