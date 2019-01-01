 ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية فى نيبال إلى 43 قتيلا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية فى نيبال إلى 43 قتيلا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 14 يوليه 2019 - 9:36 ص | آخر تحديث : الأحد 14 يوليه 2019 - 9:36 ص

أعلنت الشرطة في نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية إلى 43 قتيلا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد أنه مازال هناك ما لا يقل عن 24 شخصا آخرين في عداد المفقودين، مشيرة إلى إغلاق العديد من الطرق والطرق السريعة والكباري بسبب مياه الأمطار الغزيرة.

كانت الأمطار الموسمية الغزيرة قد ضربت 30 مقاطعة من بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 77 خلال الأسبوع الماضي بما في ذلك العاصمة كاتمندو مما تسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وتم نشر حوالي 27 ألف فرد من قوات الأمن في المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

يذكر أن الأمطار الموسمية في نيبال - والتي تستمر في الفترة من يوليو حتى سبتمبر - تتسبب في حدوث انهيارات أرضية كارثية وفيضانات سنويا تودي بحياة المئات.

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