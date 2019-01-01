لاسارتي يكشف لبرشلونة ملامح شخصية جريزمان

كشف مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي بعض تفاصيل اكتشافه لأنطوان جريزمان، نجم برشلونة الإسباني القادم من أتلتيكو مدريد في الصيف الجاري.

وقال لاسارتي في تصريحاته لقناة لافانجوارديا الأوروجوايانية :"عندما قابلت غريزمان ذكّرني بلويس سواريز، حيث بدت عليه علامات الإصرار، لقد أخبرني أنه سيكون مهاجمًا للمنتخب الفرنسي وسيشارك في كأس العالم".

وأضاف :"خلال فترتي في قيادة ريال سوسيداد كنا نملك بينجن إينديروزا، لكنه أصيب بجروح ولم يكن لدينا سوى 19 لاعبًا ميدانيًا لمباراة ودية قبل بداية الموسم، وكنا بحاجة إلى رجل يلعب بيسراه، أخبروني بجريزمان، وشارك بالفعل وسجل هدفين، وفي المباراة التالية ضد باراكالدو سجل هدفان آخران، لذلك تحدثت مع المدير الرياضي من أجل الإبقاء عليه".

وأتم لاسارتي تصريحاته قائلًا :"قابلت طفلاً وهو الآن واحد من أفضل عشرة لاعبين في العالم، ثم لعب في المكان الذي وضعته فيه دون مشاكل، لكن يجب ألا ننسى أن شخصيته الحقيقة كانت مع دييجو سيميوني".

يُذكر أن الأوروجواياني مارتن لاسارتي كان قد سبق له وأن درب كلًا من لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني حينما كان مدربًا لفريق ناسيونال الأوروجواياني ودرب جريزمان حينما كان مدربًا لريال سوسيداد.