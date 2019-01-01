وزير النقل الجزائري السابق يمثل أمام القضاء للتحقيق في قضايا فساد مالي

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مثل وزير النقل والأشغال العمومية الجزائري السابق عبد الغني زعلان -اليوم الأحد- أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالجزائر العاصمة؛ للاستماع لأقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد.

وسيتم الاستماع لأقوال الوزير السابق في القضايا المتهم فيها والمتعلقة بعدة جنح تتمثل أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر في منتصف شهر يونيو الماضي بوضع عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية برفقة عدد من الوزراء على ذمة اتهامهم في قضايا فساد.