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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد وصول طائرة روسية خامسة محملة بمعدات منظومة "إس-400" الدفاعية، إلى قاعدة "مرتد" الجوية في العاصمة التركية أنقرة، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم .

وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أنه من المنتظر وصول الطائرتين السادسة والسابعة إلى القاعدة المذكورة في وقت لاحق اليوم.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

ومن جانبها، قالت مصادر دبلوماسية روسية، إن عملية تسليم منظومة الصواريخ "إس-400" إلى تركيا، ستتم على ثلاث دفعات الأولى والثانية جوا والثالثة بحرا.

وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر نسخة مطورة لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.