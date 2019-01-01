الطيران: نقل رحلات جوية من مطار القاهرة إلى العاصمة الإدارية قريبا

قال وزير الطيران المدنى إن الهدف من إنشاء مطار العاصمة الادارية هو خدمة مشروعات التنمية التى يتم تنفيذها فى مشروع محور تنمية قناة السويس، بخلاف مشروعات العاصمة الادارية، وتخفيف الضغط على مطار القاهرة.

ومن المخطط أن يستقبل المطار عددا من الرحلات الجوية خلال الفترة المقبلة لتخفيف الضغط على مطار القاهرة الدولى، حيث تم تجهيز المطار ليستقبل الطائرات بأحجامها المختلفة.

ويبعد مطار العاصمة الادارية حوالى 30 كيلومترا من شرق مطار القاهرة الدولى ويربط مطار العاصمة بين طريق «القاهرة ــ السويس» عن طريق تقاطع حر، ليحقق الدخول والخروج للمطار بتقاطعات حرة آمنة والحد من الزحام المرورى أثناء الدخول او الخروج من المطار.

ومن جانيه أكد اللواء وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات أنه تم تنفيذ مطار العاصمه على مساحة المطار 16 كيلومترا مربعا ويحتوى على مبنى رئيسى أقيم على مساحة 5 آلاف متر مربع.

ويضم مبنى للركاب يتكون من صالة للوصول وصالة مغادرة وصالة لكبار الزوار ويسع 300 راكب فى الساعة ومنطقة الجوازات والجمارك ومنطقة المطاعم والأسواق الحرة.

ويحتوى المطار على 8 مواقف للطائرات سعة ٤٠٠ سيارة و20 أتوبيسا ويضم 45 مبنى خدمى وإدارى ومحطات تنقية وتحلية المياه ومحطة معالجة الصرف الصحى باستخدام المياه فى الزراعة وبرج مراقبة جوى بطول 50 مترا وممر بطول 3650 مترا وعرض 60 مترا مجهز بمنظومة إنارة ممرات للاستخدام الليلى وأنظمة الهبوط الآلى (ILS)، بالإضافة إلى أكتاف الممر التى تصل إلى 15 مترا من الجانبين ويسع لاستقبال الطائرات من الطراز الكبير.

وصمم المطار وفقا لأعلى المواصفات العالمية ومجهز بأحدث الأنظمة الحديثة لتأمين وإدارة المطارات حيث يوجد به أحدث أنظمة مراقبة بالكاميرات ترصد أدق التفاصيل بالإضافة إلى كاميرات المراقبة الحرارية وأنظمة كشف الحقائب بـ«إكس راى» وأنظمة الإنذار الآلى ضد الحريق ومنظومة للتعامل مع السيول.



بالإضافة إلى أنه تم تصميم المطار وفقا لمنظومة تسمح بتطويره وتوسعته فى المستقبل وذلك لتوافر المساحة وفقا لزيادة حركة الركاب المتوقعة بتلك المنطقة الواعدة، كما تم مراعاة إضافة تطوير الممرات فى المستقبل لتتماشى مع الزيادة فى الحركة الجوية

وقال الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى إنه من المقرر تشغيل مطار العاصمة بشكل تجريبى لمدة شهر بهدف التأكد من كفاءة عمل الأجهزة.

وأضاف أنه سيتم تشغيل جميع رحلات الطيران بداخل العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة أبرزها الرحلات السياحة وكذلك المنتظمة.