إغلاق الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوى بسبب حريق ماسورة الغاز

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوى، بسبب حريق كسر ماسورة مواد بترولية، حتى يتم إخماد الحريق.

وأوضحت الإدارة أنه تم إغلاق، نفق سعد الدين الشاذلى، والطريق الدائرى من نفق السلام، والشوارع المؤدية إليه لحين السيطرة على الحريق، حيث انتشرت الخدمات المرورية لتنظيم حركة المركبات.

وأوضح المصدر أن الخدمات المرورية انتشرت بمحيط الحريق لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدسات، واستعانت الأجهزة الأمنية باللوادر للتأمين وعدم وصول المازوت لطريق الإسماعيلية، وإنشاء مسارات لإبعاد المازوت المنسكب بعيد عن الطريق وغلق المحابس الرئيسية، وانتقلت 15 سيارة إطفاء لموقع الحريق وجارٍ محاصرة النيران قبل امتدادها للمناطق المجاورة.