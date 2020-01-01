محافظ الدقهلية يعلن تقديم حزمة تبرعات دعما لمستشفى الصدر بالمنصورة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تقديم حزمة من التبرعات من وسائل الوقاية والمطهرات الى مستشفى الصدر بالمنصورة وذلك تبرعا من " صندوق تحيا مصر" بهدف مواجهة فيروس كورونا.

وكلف محافظ الدقهلية الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالإشراف على تسليم حزمة التبرعات المشار إليها إلى الدكتور مجدى علم الدين مدير مستشفى الصدر بالمنصورة، بحضور خالد البهنساوى ممثلا عن صندوق تحيا مصر بالدقهلية.

وأوضحت مدير عام التنمية البشرية أن حزمة التبرعات شملت 5500 كمامة، و300 ماسك n.g ، و7500 جوانتى، و200 بدلة عزل ، و135 لتر كحول تم تلقيها اليوم من صندوق تحيا مصر، ووجه المحافظ على الفور بتسليمها للمستشفى.