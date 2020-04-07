أيسلندا تسمح بدخول الألمان والدنماركيين والفنلنديين والنرويجيين بدون اختبار كورونا

قالت حكومة أيسلندا، اليوم الثلاثاء، إن السائحين القادمين من ألمانيا والدنمارك وفنلندا والنرويج لن يكونوا بحاجة إلى الخضوع لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، طالما لم يسافروا إلى منطقة تصنف من المناطق عالية الخطورة خلال الـ14 يوما الماضية.

وقد صنف كبير علماء الأوبئة في أيسلندا ثورولفور جودناسون هذه الدول على أنها منخفضة الخطورة، وكذلك منطقتي جرينلاند وجزر فارو الدنماركيتين المستقلتين.

وربما يخضع المسافرون الوافدون إلى أيسلندا من بلدان أخرى لفحص الفيروس عند وصولهم، وهو قرار يتم العمل به منذ 15 يونيو ويسمح للوافدين بعدم الدخول في فترة 14 يوما من العزل الذاتي.