دبي الإماراتية تستعين بـ8 روبوتات لتعقيم المستشفيات من كورونا

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بدأت هيئة الصحة بإمارة دبي الإماراتية، استخدام روبوتات ذكية لتعقيم المستشفيات والمراكز الصحية ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقالت خلود عبد الله، قائد فريق المستقبل في الهيئة، إن الهيئة بدأت باستخدام 8 روبوتات لإجراء عمليات التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لكافة الغرف والممرات بمنشآتها الصحية .

وأوضحت خلود المميزات المتعددة لروبوت الأشعة فوق البنفسجية والمتمثلة بقدرته على التحرك التلقائي دون الحاجة للتدخل البشري، وضمان تغطية أكبر وأفضل للمناطق كثيرة اللمس وبمدى 360 درجة، مع القدرة على إعادة العملية نفسها بدقة عالية عدة مرات، واعتماد معايير تعقيم جميع الغرف مع إعداد تقارير لإثبات الإنتهاء من التعقيم.

والروبوت يطبق روتين التنظيف والتعقيم اليومي بمساحات كبيرة وسرعة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة لتعقيم الغرفة الواحدة، ما يسهم في تقليل العدوى.

وذكرت أن هذه التقنية تستخدم في تعقيم المكاتب، وغرف وممرات المستشفيات وغرف العمليات، والمستودعات، والوحدات العلاجية.