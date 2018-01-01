الشرطة التركية تعتقل العشرات من حزب الشعوب الديموقراطي

قال متحدث باسم حزب الشعوب الديموقراطي، إن السلطات التركية ألقت، اليوم الثلاثاء، القبض على 33 شخصا، بينهم أعضاء في الحزب، بتهمة وجود صلات بينهم وبين جماعة إرهابية.

وأوضح المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد أن من بين المعتقلين، ومعظمهم ناشطات سيدات.

وداهمت قوات الأمن ما يقرب من 30 عنوانا في مدينة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد فجرا، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وصادرت الشرطة وثائق قالت إنها تخص الحزب.

واحتجزت قوات الأمن 42 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني المصنف كجماعة إرهابية والذي يشن تمردا لعقود ضد الدولة التركية.

وتتهم الحكومة التركية، حزب الشعوب، وهو حزب قائم وقانوني، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور. وينفي حزب الشعوب هذه المزاعم.

وتقوم الحكومة التركية بحملة استهداف بحق مسؤولي الحزب المنتخبين منذ الانتخابات المحلية التي جرت في مارس من العام الماضي، وقامت بإقالة 47 من رؤساء البلديات المنتمين للحزب وعينت مسؤولين آخرين مكانهم.

وكانت السلطات التركية قد أصدرت قبل ذلك أوامر احتجاز بحق 46 شخصا، من بينهم رؤساء بلديات سابقون ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، لصلتهم المزعومة بجماعة إرهابية.