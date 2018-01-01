الإمارات تسجل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55 ألفًا و573 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة الإماراتية» إلى تسجيل وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 335.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 512 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 46 ألفًا و25.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 575 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 13 مليون إصابة.