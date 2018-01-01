تقرير حكومي: صادرات ألمانيا من الأسلحة تقارب 500 مليون يورو خلال الثلث الأول من 2020

ارتفعت قيمة صادرات ألمانيا من الأسلحة إلى أكثر من 492 مليون يورو، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن نصيب دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) من هذه الصفقات بلغ 182 مليون يورو، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو 5ر51 مليون يورو.

ونقلت تقارير إعلامية عن محللين سياسيين أن صفقات هذه الفترة من العام لا يبدو أنها ستتجاوز صفقات الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت قيمتها نحو 5.3 مليار يورو، وأن صادرات الأسلحة الألمانية خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 يعادل مجمل مبيعات السلاح للعام 2018 برمته.