العداءة الألمانية سارا بن فارس تواجه تهما جنائية بسبب تعاطيها المنشطات

وجهت النيابة العامة في ألمانيا تهما جنائية ضد العداءة سارا بنفارس، التي تم إيقافها لمدة خمس سنوات بسبب المنشطات، للاشتباه في إقدامها على تعاطي المنشطات بنفسها دون إذن.

وأكد مكتب النيابة العامة في ساربروكن هذه الأنباء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.

وتم إيقاف عداءة المسافات الطويلة من قبل الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات الشهر الماضي، حيث أكدت الوكالة أنها تخطت العقوبة المعتادة البالغة الإيقاف لأربع سنوات بسبب "الظروف المشددة".

وذكرت أن هناك خمس مواد محظورة تم اكتشافها في ثلاث اختبارات للمنشطات في الفترة من سبتمبر الماضي إلى كانون الثاني/يناير الماضي، بما في ذلك عقار تيستوستيرون و كلينبوتيرول، بالإضافة إلى "إي.بي.أو" الداعم للدم.

وقال محاميها دوبرافكو مانديتس لمحطة (سارلانديشر روندفونك) الإذاعية إنها ستنهي مسيرتها.

واحتلت بنفارس المركز الثاني عشر في سباق خمسة آلاف متر في البطولة الأوروبية 2022 وكانت تهدف للمشاركة في بطولة أولمبياد باريس التي تقام هذا العام.