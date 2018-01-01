المخرج سامح بسيوني يحتفل بعيد ميلاد الفنانة سميرة محسن على «فيسبوك»

احتفل المخرج سامح بسيوني مدير فرقة مسرح التجوال والمواجهة، بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن.

ونشر سامح على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بالفنانة القديرة وعلق عليها قائلا: "كل سنة وحضرتك طيبة أستاذتي ولي الفخر، بمناسبة عيد ميلادك لن أنسي أفضالك التي لا تعد ولا تحصى، عندما كنت طالبا وافقتي أن تعملي من اخراجي، علمتني كثيرا أصول المهنة ولن انسي عندما نجحت هذه المسرحية وتم إنتاجها من قبل مسرح الشباب وكان مديره في هذا الوقت المخرج الاستاذ خالد جلال ، لم تتردي أن نقدم المسرحية وتنازلتي عن نصف أجرك لكي تقفي بجوار أحد أبنائك كل سنة وحضرتك طيبة وناجحة ومثال مشرف لنا جميعا.. أستاذتي وافتخر".

واختتم سامح بسيوني بقوله: "ولا تنسو الفضل بينكم ..صدق الله العظيم".