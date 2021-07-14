شكاوى من صعوبة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية بإمبابة

سؤال الأعداد المركبة والأوميجا وعدم كفاية الوقت أبرز الصعوبات

شكا طلاب الثانوية العامة بإمبابة من صعوبة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، ومن بينها سؤال الأعداد المركبة، وسؤال الأوميجا، بجانب عدم كفاية الوقت، علاوة على احتياج الامتحان لفترة كبيرة من التفكير والتركيز حتى يتم الإجابة على الأسئلة، بالإضافة إلى احتوائه على أجزاء من خارج المنهج.

وقالت الطالبة شمس محمد، بمدرسة المستقبل، إن الامتحان في مستوى الطالب الذكي، موضحة أن الامتحان كان به تكات صعبة للغاية وتحتاج إلى تركيز وتفكير أكثر من الوقت المقرر لكل سؤال.

وأضافت: "الامتحان خرج عن كل التوقعات، ونطالب وزير التربية والتعليم بمراعاة نموذج الإجابة، نظرا لعدم كفاية الوقت وكان الامتحان يحتاج إلى وقت أطول".

وقالت الطالبة سناء خليل، بمدرسة المنار الحديثة، إن الامتحان يحتوى على جزيئات معقدة ومن خارج المنهج، ذاكرة أن سؤالي الأعداد المركبة والأوميجا في غاية الصعوبة وبهما تكات كثيرة من خارج المنهج.

وأضافت خليل، أن الامتحان يحتاج وقتا أكثر بكثير من المقرر، نظرا لبعض الأسئلة غير المباشرة وغير التوقعة، مشيرة إلى أن الامتحان غاب عن كل التوقعات.

وقالت نوران صبري حمد، إن الامتحان كان فوق مستوى الطالب المتوسط، ولكن كان يحتاج إلى وقت أطول نظرا بجزيئات كثيرة غير مباشرة وتحتاج تفكير عميق.

وأضافت أن الامتحان كان به بعض الصعوبات في سؤالي الأعداد المركبة والأوميجا، مشيرة إلى أن هناك وقتا كثيرا من المقرر تم إهداره في التفكير للإجابة عن الأسئلة بشكل صحيح.