ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا بأكثر من التوقعات

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلك في بريطانيا بأكثر من التوقعات خلال يونيو الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء أن معدل التضخم بلغ خلال الشهر الماضي 2.5% سنويا مقابل 2.1% خلال مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى 2.2% فقط.

وجاء ارتفاع الأسعار سنويا، بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والسيارات المستعملة، والملابس والأحذية.

وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5% بعد ارتفاعها بنسبة 0.6% خلال مايو الماضي.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2% شهريا.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ الأشد تقلبا 2.3% مقابل 2% خلال مايو الماضي.

من ناحية أخرى أشار تقرير آخر صادر عن مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع أسعار الجملة خلال يونيو الماضي بنسبة 4.3% سنويا مقابل 4.4% خلال مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 4.8%.

وعلى أساس شهري تراجع معدل تضخم أسعار الجملة إلى 0.4% مقابل 0.8% خلال مايو الماضي.

وكان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 0.6%.