باكستان تسجل 1980 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة

سجلت باكستان 1980 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 978 ألفا و847 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأربعاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 24 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و642 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 915 ألفا و343 حالة، بعدما تماثلت 738 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 40 ألفا و862 حالة.