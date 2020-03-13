 باكستان تسجل 1980 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة - بوابة الشروق
الأربعاء 14 يوليه 2021 8:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟

النتـائـج تصويت

باكستان تسجل 1980 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 8:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 8:18 ص

سجلت باكستان 1980 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 978 ألفا و847 شخصا.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأربعاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 24 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و642 حالة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 915 ألفا و343 حالة، بعدما تماثلت 738 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 40 ألفا و862 حالة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك