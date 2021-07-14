بريطانيا توافق على صفقة استحواذ أسترازينيكا على ألكسيون

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وافقت هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية على صفقة استحواذ شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة أسترازينيكا على شركة أليكسون فارما الأمريكية.

ومن المتوقع اتمام الصفقة يوم 21 يوليو الحالي.

وأشارت شركة أسترازينيكا، إلى أن الصفقة ستؤدي إلى قيام مجموعة تركز على علاج الأمراض النادرة تحت اسم أليكسون أسترازينيكا للأمراض النادرة، وسيكون مقرها في مدينة بوسطن الأمريكية.

وكانت أسترازينيكا، حصلت في الأسبوع الماضي على موافقة المفوضية الأوروبية على الصفقة المقترحة.

وجاءت هذه الموافقة بعد موافقة الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى على الصفقة.

وقالت هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية في مايو الماضي، إنها بدأت دراسة احتمال أن تؤدي صفقة استحواذ أسترازينيكا على إليكسون إلى تقليل المنافسة في توفير الخدمات والمنتجات ببريطانيا أو في أي أسواق أخرى.

وكانت أسترازينيكا قد وافقت في ديسمبر 2020 على شراء أليكسون مقابل 175 دولار للسهم الواحد نقدا وفي صورة أسهم لتصل قيمة الشركة الأمريكية إلى 39 مليار دولار.