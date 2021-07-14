 هولندا: إعطاء 18.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
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هولندا: إعطاء 18.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أمستردام - د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 11:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 11:33 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء 18.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وتشير البيانات إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ168 ألفا و958 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 27 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في هولندا إلى 1.77 مليون، والوفيات إلى 18 ألفا و53 حالة.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و19 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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