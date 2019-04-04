رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لـ كايزر تشيفز: إلعبوا من أجل بلادكم نحن نؤمن بكم

تمنى داني جوردان، رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، التوفيق لفريق كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، حيث وجه رسالة دعم للنادي قبل السفر إلى المغرب استعدادا للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز يوم السبت المقبل في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في نهائي نسخة الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال جوردان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الجنوب إفريقي: «هذه المباراة تاريخية لكايزر تشيفز وسيكون من الرائع أن يفوز بهذه النسخة، كان هناك الكثير من الأحداث في البلاد ، والتطورات المحبطة والفوز بكأس الأبطال من شأنه أن يمنح جنوب إفريقيا بعض الأخبار السارة التي هم في أمس الحاجة إليها».

وأضاف: «من خلال القيام بذلك سيصبح تشيفز ثالث فريق في جنوب إفريقيا بعد أورلاندو بايرتس وماميلودي صنداونز يفوز بكأس إفريقيا الأول، النجمة ستكون مكافأة مستحقة لرئيس النادي».

وتابع: «لقد قام كايزر بعمل هائل لكرة القدم الجنوب إفريقية والفوز بلقب دوري الأبطال سيكون مكافأة لائقة على العمل الشاق الذي قدمه، إنه ممثل كرة القدم في جنوب إفريقيا وأتمنى له كل التوفيق».

واسترسل: «أريد حقًا أن يفوز تشيفز بهذا اللقب، ولكنه إذا فشلوا في القيام بذلك فستظل جنوب إفريقيا قد فازت في مكان ما بطريقة ما، حيث يتولى تدريب البطل المدافع عن اللقب الثنائي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وكافين جونسون ، مما يعني رفع علم جنوب إفريقيا عاليًا على كلا الجانبين».

ووجه خطابه لبعثة كايزر تشيفز قائلًا: «إلى الجهاز الفني لكايزر تشيفز وموظفي الدعم واللاعبين، أود أن أتمنى لكم كل التوفيق في المغرب، لقد وصلتم إلى هذا الحد لذا اذهبوا إلى هناك واستمتعوا، اجعلوا البلد فخورة بكم».

وأتم: «ثق بنفسك والعب من أجل شارة النادي وبلدك وعائلتك ولحياتك المهنية، نحن نؤمن بكم».

وتأهل الأهلي لنهائي الموسم الحالي بعد التفوق على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي، فيما تأهل كايزر تشيفز بعد التفوق على الوداد المغربي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.