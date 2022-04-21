الدحيل القطري يخسر أمام باناثينايكوس اليوناني وديا

خسر فريق الدحيل القطري صفر / 1 أمام باناثينايكوس اليوناني ، اليوم الخميس، في المباراة التي جرت بينهما ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

ويقيم الدحيل معسكرا خارجيا بالنمسا ضمن تحضيراته لانطلاق بطولة دوري نجوم قطر لموسم 2022 / 2023.

وجاء هدف باناثينايكوس الوحيد من ركلة جزاء، تسبب فيها محمد النعيمي، لاعب الفريق القطري، الذي لم يتمكن من إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة.

ودفع الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب الدحيل، بعدد كبير من اللاعبين على مدار شوطي اللقاء، من أجل الوقوف على مستواهم قبل بداية مشوار الفريق في الموسم المقبل.

وكان الدحيل استهل مبارياته الودية في معسكره الخارجي بالتعادل 1 / 1 مع فريق كرايوفا الروماني، قبل أن يحقق فوزا كبيرا 6 / 1 على إميست النمساوي. و

يتطلع الدحيل، الذي حقق المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري القطري في الموسم الماضي، لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسمين الماضيين لمصلحة فريق السد.