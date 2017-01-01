تحرير 50 محضرا بعد رصد مخالفات بالأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بدمياط





نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة مكبرة استهدفت المرور على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة، و مطابقتها للمواصفات الصحية للحفاظ على سلامة المواطنين.



وأوضح بيان أصدرته مديرية التموين في دمياط، برئاسة علي الغزاوي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 18 عبوة عصير كيوي منتهي الصلاحية، وتحرير محضر حيال ذلك، للعرض على النيابة العامة، وأيضا تحرير 3 محاضر لبيع سلع بأزيد من السعر المقرر، والتحفظ على سجائر صيني مجهولة المصدر؛ لا يوجد عليها بندرول جمارك يدل على مشروعية دخولها البلاد، وعدم خضوعها للفحص الفني للجهات الرقابية بالموانئ، وكذلك تحرير 3 محاضر لعدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول بالمخالفة للقرار رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧.



وفى حملة مشتركة مع مفتشي إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة بنطاق مدينتى دمياط وفارسكور، تم تحرير عدد ٢٥ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال أمام الجمهور، وتحرير ٣ محاضر لبيع سلعتى السكر والأرز بأزيد من السعر الرسمي، هذا إلى جانب تحرير ١٥ محضرا لعدم حمل شهادة صحية و3 محاضر للمخابز المخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للأوزان المقررة.