المفوضية الأوروبية تخفض تقديراتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 بسبب الحرب في أوكرانيا

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 إلى 6ر2% و6ر1% مقابل 7ر2% و3ر2% كانت متوقعة حتى الآن بسبب تنامي تأثير الحرب في أوكرانيا.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، أن نسبة التضخم بلغت مستويات تاريخية عالية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات الغربية التي أدى إليها، مضيفا أن المفوضية الأوروبية رفعت توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 6ر7% عام 2022 و4% عام 2023 من 1ر6% و7ر2% في التقديرات السابقة.

وكانت نسبة التضخم في منطقة اليورو قد سجلت ارتفاعا قياسيا جديدا في يونيو الماضي بنسبة بلغت 6ر8% على أساس سنوي مقابل 1ر8% في مايو الماضي و4ر7% في أبريل الماضي، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".