بايدن يلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لإجراء محادثات للتأكيد على العلاقات القوية

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس في القدس، في محادثات تهدف إلى إعادة التأكيد على العلاقات القوية التي تربط بين بلديهما وتوسيع العلاقات الأمنية، بحسب ما قاله مسؤول بارز في الحكومة الأمريكية.

وقال المسؤول، إنه من المقرر أن يوقع بايدن ولابيد إعلانا مشتركا يؤكد على "الروابط التي لا يمكن زعزعتها" بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضاف أن الاعلان يتضمن أيضا التزاما بعدم السماح لإيران بامتلاك أية أسلحة نووية قط، والتعامل مع الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران، وخصوصا التهديدات التي تواجهها إسرائيل.

وأكد بايدن، بالفعل لدى وصوله أمس الأربعاء على دعم بلاده الراسخ لإسرائيل، حيث قال بعد وصوله إلى مطار بن جوريون قرب تل أبيب، إن العلاقة (بين البلدين) أعمق وأقوى، من وجهة نظري، من أي وقت سابق.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

كما سيجري بايدن محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية غدا الجمعة.

ومن المتوقع أن يؤكد بايدن خلال اجتماعه مع عباس، على دعمه لحل الدولتين بما يوفر للشعب الفلسطيني درجة مساوية من الأمن والحرية والفرص.

وبعد ذلك، سينتقل الرئيس الأمريكي إلى السعودية، حيث سيلتقي قادة المملكة في جدة ويحضر قمة لمجلس التعاون الخليجي.