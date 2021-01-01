أوكرانيا: روسيا تشن هجوما صاروخيا على فينيتسا وأنباء عن سقوط ضحايا

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في فينيتسا الأوكرانية سيرهي بورزوف، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي شن ضربة صاروخية على المدينة فينيتسا، وهناك أنباء عن وقوع ضحايا.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بورزوف قوله "فينيتسا تعرضت للقصف، ووردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى، ولم يتم التحقق من عدد الضحايا بعد، وخدمات الطوارئ تتجه إلى مكان الحادث".

وبحسب المعلومات المحدثة، أصابت صواريخ روسية مبنى إداري، وورد من بين القتلى طفل.

كما أفاد رئيس الشرطة الوطنية الأوكرانية، إيهور كليمينكو، على موقع فيسبوك، أنه وفقًا للبيانات الأولية، أصابت ثلاثة صواريخ روسية مبنى به مباني مكتبية، كما تضررت المنازل السكنية المجاورة، وفي الوقت الحالي، تم الإبلاغ عن مقتل اثنين من المدنيين (بينهم طفل) وجرح ستة.

وتسببت الضربات الصاروخية في اندلاع حريق امتد إلى ساحة انتظار السيارات وأن هناك حوالي 50 سيارة مشتعلة الآن فيما يعمل رجال الإنقاذ فى مكان الحادث على إطفاء الحريق.