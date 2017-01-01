العاملون بسكك حديد بريطانيا يضربون عن العمل في 27 يوليو بعد رفض زيادة المرتبات

انهارت المحادثات الدائرة بين نقابة العاملين بالسكك الحديدية والنقل البحري والشركة المشغلة للقطارات في بريطانيا اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.



وقالت الصحيفة إن التصويت جاء لصالح الاضراب عن العمل لمدة 24 ساعة في 27 يوليو بعد رفض العرض المقدم من "نتورك ريل" المشرفة على شركات القطارات في بريطانيا.



قال الأمين العام للنقابة مايك لينش: "يمثل العرض المقدم من شركة القطارات خفضًا حقيقيًا للأجور لأعضائنا والمبلغ الضئيل ومشروط كذلك بموافقة أعضاء نقابة العاملين بالسكك الحديدية والنقل البحري على تغييرات جذرية في حياتهم العملية."



لكنه أضاف: "أحرزنا تقدما بشأن التسريح الإجباري. لكن شركة القطارات لا تزال تسعى إلى جعل أعضائنا أكثر فقراً عندما فزنا في بعض الحالات بمضاعفة ما يقدمونه، مع مشغلي السكك الحديدية الآخرين."



يأتي ذلك بعد أن صوت سائقي القطارات في ثماني شركات للسكك الحديدية للإضراب بسبب نزاع حول الأجور، حسبما أعلنت نقابتهم يوم الاثنين الماضي.



من بين الشركات التي ستشهد هذا الإضراب شركة لندن أوفرجراوند، وإل إن إي أر، وساوث إيسترن، وجريت ويسترن، وهي من بين الشركات المتأثرة بالإضراب.



ومن المقرر أن تؤدي الإضرابات إلى شل خدمات السكك الحديدية هذا الصيف، وهي ضربة أخرى للركاب في لندن والشركات التي تضررت بشدة من سلسلة من الإضرابات التي شهدتها بريطانيا في يونيو.



وسيضرب عمال نقابة شبكة السكك الحديدية من الساعة 2 صباحًا يوم الأربعاء 27 يوليو لمدة 24 ساعة وسيتخذ عمال الشركات الأخرى إجراءات الإضراب اعتبارًا من منتصف الليل.



وأضاف لينش: "لا تزال الشركات المشغلة للقطارات عنيدة وترفض تقديم أي عرض جديد يتعامل مع الأمن الوظيفي والأجور."



وإختتم تصريحاته: "إن الإضراب هو المسار الوحيد المتاح لنا لجعل السكك الحديدية والحكومة تدرك أن هذا النزاع سيستمر لأطول فترة ممكنة، حتى نحصل على تسوية تفاوضية."