تعليم الغربية: المدارس جاهزة لاستقبال امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جاهزية مدارس الغربية لاستقبال امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، والتي ستبدأ غدا السبت.

ويؤدي طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لسنوات النقل امتحانات الدور الثاني بدءًا من 15 يوليو الحالي، وتستمر حتى الثلاثاء - 18 من نفس الشهر، ويؤدي طلاب النقل للمرحلة الثانوية الامتحانات بدءًا من الأحد - 16 يوليو، وتستمر حتى الثلاثاء - 25 من نفس الشهر، فيما يؤدي طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية الامتحانات بدءًا من السبت 22 يوليو حتى السبت - 29 من نفس الشهر.

وقال وكيل الوزارة، إنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمبان التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع.

وأضاف أنه خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، بمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية، شدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب المحمول (للطلاب – المعلمين) مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

من ناحية أخرى، اطمأن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على جاهزية اللجان التي سيؤدي بها الطلاب امتحانات الدور الثاني، موجها رؤساء المدن والأحياء بتقديم التعاون لمديرية التربيه والتعليم خلال سير الامتحانات، وإزالة الإشغالات من محيط المدارس، والتوجيه بتأمين المدارس ومراكز توزيع الأسئلة من خلال مديرية أمن الغربية، والتأكد من استمرارية التيار الكهربي من خلال قطاع الكهرباء بالغربية خلال فترة سير الامتحانات.

كما وجه بضرورة توفير الإنارة والتهوية الجيدة، والالتزام بضوابط الامتحانات، وتوفير الجو المناسب لأبنائنا وبناتنا خلال سير الامتحانات، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.