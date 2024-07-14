مدينة نيويورك تشدد الإجراءات الأمنية حول برج ترامب بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق في بنسلفانيا

شددت شرطة مدينة نيويورك الإجراءات الأمنية حول برج ترامب في مانهاتن وفي معالم أخرى في المدينة بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.



وكتب عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز تدوينة على منصة "X" قال فيها: "الأحداث التي وقعت في مسيرة اليوم في بنسلفانيا مروعة.. أبعث بصلواتي إلى الرئيس السابق ترامب وعائلته وكل من حضر حدث اليوم".

وأضاف إريك آدامز "العنف السياسي ليس له مكان في هذا البلد.. ومن باب الحيطة والحذر أرسلت شرطة نيويورك ضباطا إلى مواقع معينة في جميع أنحاء الأحياء الخمسة".

من جهته، أفاد متحدث باسم مكتب عمدة المدينة بأنهم يعززون الإجراءات الأمنية في مواقع كثيرة في مختلف أنحاء المدينة من باب الحيطة والحذر.

ويشمل ذلك برج ترامب ومبنى ترامب في شارع وول ستريت رقم 40.

كما سيكون هناك المزيد من رجال الشرطة في ساحة فولي ومبنى البلدية.



وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع محاولة اغتيال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وأوقف الرئيس السابق كلمته فجأة خلال التجمع الانتخابي وسمع صوت إطلاق نار في اللحظة نفسها.

واختفى ترامب عن المنصة ولم يعرف إن سقط أو اختبأ فقط، وظهر لاحقا برفقة رجال حراسة وآثار دماء على أذنه اليمنى.

وقال مراسل روسيا اليوم إن جهاز الخدمة السرية اصطحب دونالد ترامب والدماء تسيل من وجهه، مشيرا إلى أنه لوح بيده للحضور في إشارة إلى أنه بخير.

من جهتها ذكرت شبكة "CNN"الأمريكية أن دوي انفجارات سمع قويا قبل سقوط ترامب، مؤكدة إصابة ترامب في عملية إطلاق النار.



هذا، وأصدر المتحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق فجر الأحد بيانا بعد محاولة اغتيال الأخير خلال خطاب أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، أكد من خلاله أن دونالد ترامب بخير.

إلى ذلك، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن السلطات في مدينة بتلر حيث وقعت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن المشتبه به في إطلاق النار تم تحييده.

وأضافت الصحيفة: "فارق أحد الحاضرين الحياة كما قُتل مطلق النار وأصيب شخص آخر وحالته خطيرة".

وتداولت وسائل الإعلام مشاهد تظهر جثة المشتبه به في إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.