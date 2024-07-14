إخراج دونالد ترامب من على المنصة بعد سماع إطلاق نار بتجمع انتخابي

قام عملاء الخدمة السرية المرافقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإخراجه إلى مكان آمن بعد سماع أصوات أعيرة نارية خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا شمال شرقي الولايات المتحدة يوم السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث ترامب وهو يرفع قبضته أثناء اصطحابه إلى خارج المنصة وأذنه ملطخة بالدماء.

وكان ترامب قد بدأ لتوه في إلقاء خطابه في بلدة بتلر عندما وقع الحادث. وأظهرت لقطات تلفزيونية حالة من الذعر تنتشر بين الصفوف الأمامية للتجمع الانتخابي بعد سلسلة من أصوات إطلاق النار.

ويقوم ترامب بحملة للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ضد الرئيس الحالي جو بايدن.

ومن غير من الواضح حتى الآن ما إذا كان ترامب قد أصيب في الحادث. وتم تطويق المنطقة المحيطة بالمنصة بشريط أصفر وهبطت مروحية في مكان قريب.

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث من المقرر أن يجري الإعلان رسميا عن ترشيح ترامب كمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، في ميلووكي بولاية ويسكونسن يوم غد الاثنين.