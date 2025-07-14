رئيس العراق: تخلي العمال الكردستاني عن السلاح يرسخ أمن واستقرار المنطقة

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، أن تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح خطوة مهمة لترسيخ الأمن واستقرار المنطقة.

وقالت الرئاسة العراقية ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الجمهورية، اليوم، سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان.

وأكد الرئيس رشيد ، خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، مشيدا بالاتفاق بين تركيا وحزب العمال الكردستاني وتخلي الحزب عن السلاح.

بدوره، أكد السفير التركي أن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً إيجابياً في مختلف المجالات.