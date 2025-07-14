نظّم فرع ثقافة الإسماعيلية عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

"الحرف اليدوية ودورها في الحفاظ على التراث"

تضمنت الفعاليات ندوة أُقيمت بالمدرسة الثانوية الزراعية بالتل الكبير، بعنوان "الحرف اليدوية ودورها في الحفاظ على التراث". جاءت هذه الندوة ضمن محور شهر يوليو "تراثك ميراثك"، بمبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، التي تهدف إلى إبراز الهوية الثقافية المصرية. ناقش خلالها كل من الدكتور سيد حجازي ومصطفى سليمان أهمية الحرف اليدوية في دعم الاقتصاد، مع طرح نماذج لمشروعات صغيرة، منها الكروشيه، التطريز، وأعمال النجارة، وغيرها.

أنشطة متنوعة لتمكين الشباب وتعزيز الوعي الثقافي

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أقام بيت ثقافة الضبعية محاضرة بعنوان "إنجازات الدولة وتمكين الشباب". تحدثت خلالها آمنة عبد الرازق، مدير البيت سابقًا، عن جهود الدولة في دعم الشباب باعتبارهم قوة محركة لعملية التنمية والتغيير، من خلال تقديم الخدمات والمبادرات التي تعزز تمكينهم سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

وفي مكتبة القصاصين، أُقيمت ورشة فنية تضمنت تصميم لوحات مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، وأخرى عن أشهر الأماكن السياحية في مصر، تلاها ورشة حكي تضمنت مناقشة قصص ذات قيم إيجابية، بحضور عدد من أطفال دار المستقبل.

قدمت الفعاليات من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف.