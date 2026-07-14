صادرات الصين تقفز 27% في يونيو بدعم طلبات الذكاء الاصطناعي

تسارع نمو الصادرات الصينية خلال شهر يونيو، مسجلة قفزة بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بقوة الطلب الناتجة عن الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وجاءت الزيادة في صادرات يونيو أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين، بعدما كانت الصادرات قد ارتفعت بنسبة 19.4% على أساس سنوي في مايو.

كما قفزت الواردات خلال يونيو بنسبة 36%، متجاوزة معدل النمو المسجل في مايو/أيار والبالغ 27.4% على أساس سنوي.

وشهدت صادرات الصين من المركبات، ولا سيما السيارات الكهربائية، إلى جانب المنتجات التقنية الأخرى، نموا قويا، مع التوسع السريع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي عزز الطلب على أشباه الموصلات وغيرها من المعدات الإلكترونية.

وساعد الأداء القوي لقطاع الصناعات التصديرية في تعويض ضعف الطلب المحلي.