مدرب ليفربول: نحتاج إلى جناح آخر بعد رحيل محمد صلاح

رفض أندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، التعليق على التقارير التي تربط النادي بضم جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، برادلي باركولا، لكنه اعترف في الوقت ذاته بحاجة النادي للتعاقد مع جناح آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكمل ليفربول صفقة ضم فيكتور مونيوز من أوساسونا الإسباني مقابل 5ر34 مليون جنيه إسترليني، وتضع إدارته باركولا ضمن أبرز الخيارات التي يدرسونها لتعزيز صفوف الفريق بعد رحيل النجم الدولي المصري محمد صلاح في نهاية الموسم المنصرم.

ويعتبر الإيفواري يان ديوماندي، لاعب لايبزج الألماني، هدفا رئيسيا لليفربول، لكن وجهته المفضلة تبدو باريس سان جيرمان.

وصرح إيراولا لشبكة (سكاي سبورتس) ردا على سؤال حول باركولا وديوماندي: "لا يمكنني الحديث عن لاعبين من فرق أخرى".

أضاف المدير الفني الإسباني "من الواضح أننا بحاجة إلى لاعب في هذا المركز، لا أقول بديلا لمحمد صلاح، لكننا نحتاج إلى جناح آخر".

وتابع: "هناك أمور أخرى غير واضحة، فلدينا لاعبون مميزون مصابون، مثل هوجو إيكيتيكي، وكونور برادلي، وجيوفاني ليوني، لاعبون نحبهم".

وأوضح مدرب ليفربول "ينبغي علينا اتخاذ قرارات، وأحيانا يكون الأمر صعبا. في بعض الأوقات يكون هناك لاعب يمكننا التعاقد معه لتحسين أداء الفريق، وهذه القرارات قيد الدراسة".

وشدد إيراولا في ختام تصريحاته "في الأندية الأخرى، يعرضون عليك لاعبين لا تعرفهم. أما مع ليفربول، فعندما يعرضون عليك لاعبين، تكون على دراية بهم. الأمر ليس سهلا، يجب أن يكونوا لاعبين أظهروا مستوى جيدا".

ويسعى ليفربول لاستعادة بريقه من جديد، بعدما خرج الفريق دون ألقاب خلال الموسم المنقضي، مما تسبب في رحيل الهولندي أرني سلوت من تدريب الفريق الأحمر.