رئيس الاتحاد الإسباني: ندعم مقترح إنفانتينو بزيادة عدد منتخبات كأس العالم

كشفت تقارير صحفية عن دراسة يجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 64 منتخبًا، بداية من نسخة 2030، بعد تطبيق نظام الـ48 منتخبًا لأول مرة في النسخة الحالية المقامة بأمريكا وكندا والمكسيك.

وكان "فيفا" قد رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 فريقًا في مونديال 2026، ضمن خطة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في البطولة.

ووفقًا للتقارير، فإن الأداء اللافت الذي قدمته بعض المنتخبات المشاركة لأول مرة أو العائدة إلى المونديال، مثل الرأس الأخضر وكوراساو، عزز من فكرة التوسع مجددًا بإضافة 16 منتخبًا آخر في نسخة 2030، التي تستضيفها إسبانيا والمغرب والبرتغال.

وأثارت الفكرة حالة من الجدل، إذ اعتبرها البعض محاولة من رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو لكسب دعم الاتحادات الوطنية الصغيرة، في ظل الانتخابات المقبلة للاتحاد الدولي.

في المقابل، أعلن رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، دعمه لمقترح زيادة عدد المنتخبات، مؤكدًا جاهزية بلاده لاستضافة البطولة مهما بلغ عدد المشاركين.

وقال لوزان، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "الانطباعات عن مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبًا كانت إيجابية للغاية، وقد ساهمت زيادة عدد المنتخبات في منح الفرصة لدول جديدة أظهرت مستويات مميزة، مثل الرأس الأخضر وكوراساو، وهو ما أضاف مزيدًا من الإثارة للبطولة."

وأضاف: "قد تبدو الفكرة غريبة في البداية، لكنها ليست مستبعدة، تحدثنا مع مسؤولي فيفا، وإسبانيا مستعدة لاستضافة البطولة سواء بمشاركة 48 أو 64 منتخبًا، وفقًا لما يراه الاتحاد الدولي مناسبًا."

ويرى مراقبون أن دعم الاتحاد الإسباني لمقترح إنفانتينو قد يعزز فرص إسبانيا في استضافة المباراة النهائية لمونديال 2030 على ملعب سانتياجو برنابيو، في ظل المنافسة مع المغرب لاستضافة النهائي.