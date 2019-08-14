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تقارير: بالوتيلي يقترب من الانضمام لبريشيا الإيطالي

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 6:49 م | آخر تحديث : الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 6:49 م

اقترب النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي من الانضمام لصفوف بريشيا، العائد لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية اليوم الأربعاء.

وذكر موقع (فوتبول إيطاليا) الألكتروني لكرة القدم أن بالوتيلي توصل لاتفاق مع مسؤولي بريشيا على الانتقال للفريق في صفقة انتقال حر، مقابل راتب أساسي يتراوح ما بين مليون إلى مليوني يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وكان بالوتيلي رفض الانضمام لصفوف فلامينجو البرازيلي، بعدما أعرب عن رغبته في اللعب مجددا بالدوري الإيطالي.

ونقل (فوتبول إيطاليا) عن الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو قوله إن بالوتيلي سوف يوقع عقدا مع بريشيا لمدة ثلاثة مواسم، مشيرا إلى أن قيمة ما سيتقاضاه اللاعب مع النادي ربما يصل إلى ثلاثة ملايين يورو بعد إضافة المكافآت.

وكان بريشيا قد عاد للعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعدما توج بلقب دوري الدرجة الثانية في إيطاليا خلال الموسم المنصرم.


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