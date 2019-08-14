الرئاسة الفلسطينية تحذر من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى

حذرت الرئاسة الفلسطينية من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، مستنكرة تصريحات وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، والتي دعا فيها إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف.

وقالت الرئاسة الفلسطينية - في بيان اليوم الأربعاء - "ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقا".

وشددت على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسئولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف تلك المحاولات، والتي إن استمرت ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، على تنسيق كامل ومتواصل مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لوقف الاعتداءات التي يقوم بها المتطرفون اليهود بحماية الحكومة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، كما شددت على أن الشعب الفلسطيني قادر على إفشال كل المخططات الإسرائيلية الهادفة للمساس بمدينة القدس.