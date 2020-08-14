سبوتنيك: فحص أكثر من 200 منشأة في موسكو بسبب تهديدات مجهولة بتلغيمها

أعلن مصدر بهيئة خدمات الطوارئ التابعة للعاصمة الروسية موسكو، فحص أكثر من 200 منشأة يحتشد فيها جمهور غفير من الناس، بما في ذلك محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديد في موسكو، وذلك بعد تلقي تقارير مجهولة المصدر حول تلغيم هذه الأماكن.

وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "إن أنباء وردت بتهديدات حول تلغيم 19 محطة للسكك الحديد و14 جسرا وطائرات في مطاري "شيريميتيفو" و"دوموديدوفو" وأربعة مراكز تسوق في ثلاث مناطق مدنية بمقاطعة موسكو".

وأضاف: "هناك مكالمات هاتفية مجهولة مع تهديدات بوقوع انفجارات في محطات السكك الحديد ومحطات مترو الأنفاق وفي محاكم موسكو"، مشيرا إلى أن إجمالي عدد هذه المكالمات بلغ أكثر من 200 مكالمة.

يذكر أنه سبق واجتاحت موجة "التلغيم" مدنا روسية مختلفة في نهاية العام الماضي، وأثرت على عمل المحاكم ومراكز التسوق ومحطات مترو الأنفاق والطائرات والمدارس والمؤسسات الطبية.