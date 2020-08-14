ترامب: تجميد الضم تنازل ذكي ومهم من إسرائيل

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قرار تجميد ضم الأراضي الفلسطينية ضمن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، قائلًا إن «تجميد الضم تنازل مهم وذكي من إسرائيل».

وأضاف «ترامب»، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن مستشاره جاريد كوشنر قال في مؤتمر صحفي إن التجميد مؤقت، معقبًا: «كوشنر قال إنه مؤقت ربما ستتم مراجعته في المستقبل».

وتابع أن «الأمر مبكر وخارج الأجندة وطاولة النقاش»، مضيفًا: «عُلق في الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، في الوقت الراهن هو خارج طاولة النقاش، ومن الوارد أن يكون في الاتفاق الثنائي».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، أمس الخميس بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.